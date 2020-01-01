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صحيفة إسبانية تكشف لأول مرة "رسالة ميسي الغاضبة" إلى إدارة برشلونة

الإثنين 06 سبتمبر 2021 01:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة إسبانية تكشف لأول مرة "رسالة ميسي الغاضبة" إلى إدارة برشلونة



وكالات/سما/

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد، لأول مرة عن "رسالة ميسي الغاضبة" إلى إدارة برشلونة، عقب الهزيمة الساحقة 2-8 أمام بايرن ميونخ الألماني في صيف 2020.


وحصلت "صحيفة موندو ديبورتيفو"، على نسخة من رسالة ممثلي ميسي، تم إرسالها إلى برشلونة عن طريق الفاكس، في أغسطس/ آب 2020، عبرت عن رغبة ميسي بالرحيل".
وقالت الرسالة: "وفقا لأحكام البند 3.1. من عقد 25 نوفمبر 2017، أعبر لكم عن رغبتي في إنهاء عقد عملي كلاعب كرة قدم محترف بتاريخ 30 أغسطس 2020"، مشيرا إلى أن العقد، الذي وقعه في 2017، جاء مع بند يسمح له بالمغادرة قبل 10 يونيو/ حزيران 2020 دون أي اتصال مسبق بالنادي".

وأضافت الرسالة، أن "ظروف جائحة كورونا في 2020، وتمديد الموسم الكروي، أجبر ميسي على البقاء إلى ما بعد يونيو مع الفريق للمشاركة في البطولات، وهو ما جعل مصير العقد بيد برشلونة".

وجاءت الرسالة بعد يوم من هزيمة برشلونة التاريخية بنتيجة 2-8، على يد بايرن ميونيخ الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد فشل ميسي بتحقيق أمنيته في الرسالة، أكمل موسما إضافيا، واقتنع بمشروع النادي بعد أن جاء الرئيس خوان لابورتا، الذي تربطه علاقة جيدة بميسي، قبل أن تتم المغادرة النهائية الشهر الماضي.

#اسبانيا #برشلونة #ميسي #باريس سان جيرمان

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