أحدها قادم من إسرائيل والآخر يتضمن "طبيبا نفسيا".. وفود واشنطن لسعيّد تثير جدلا واسعا

أثارت الوفود التي أرسلتها واشنطن لمقابلة الرئيس التونسي قيس سعيد خلال فترة الإجراءات الاستثنائية جدلا واسعا في تونس، دفعت السفارة الأمريكية للتدخل في إحدى المرات لنفي وجود “طبيب نفسي” ضمن أحد الوفود، فيما وجه سياسيون انتقادات للسلطات التونسية بعد سماحها بقدوم طائرة أقلت الوفد الأمريكي مباشرة من مطار بن غوريون الإسرائيلي، وخاصة أن تونس الرسمية تتبنى موقفا يرفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

ومنذ إعلانه عن إجراءاته الاستثنائية في الخامس والعشرين من شهر تموز/ يوليو، استقبل الرئيس قيس سعيد وفدين أمريكيين، الأول في 13 آب/ أغسطس، وكان برئاسة مساعد مستشار الأمن القومي جوناثان فاينر الذي حمل رسالة خطية من الرئيس جو بايدن، ودعا سعيد للعودة إلى “الديمقراطية البرلمانية”.

أما الوفد الثاني فزار سعيّد يوم السبت، وضم عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، كريس ميرفي وجون أوسوف، اللذين دعيا الرئيس سعيد إلى “العودة السريعة للمسار الديمقراطي وإنهاء حالة الطوارئ”، وفق ما أكد ميرفي على حسابه في موقع تويتر.

I just finished meeting with Tunisian President Kais Saied at Carthage Palace. Here’s my quick readout:



1/ I urged a prompt return to the democratic path and a swift end to the emergency state.