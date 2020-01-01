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إيطاليا تنفرد بالرقم القياسي لسلسلة "اللاهزائم" (فيديو)

الإثنين 06 سبتمبر 2021 01:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا تنفرد بالرقم القياسي لسلسلة "اللاهزائم" (فيديو)



جنيف/سما/

انفرد منتخب إيطاليا بالرقم القياسي لسلسلة "اللاهزائم" بتعادله مع مضيفه السويسري (0-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وأهدر النجم الإيطالي جورجينيو فرصة ذهبية للتسجيل لمنتخب "الآتزوري" في الدقيقة 53 عندما انبرى لضربة جزاء، وسدد الكرة بين يدي حارس المرمى السويسري يان سومير.

ووصل منتخب إيطاليا بطل "يورو 2020" بذلك إلى المباراة رقم 36 من دون هزيمة، ليحطم بذلك الرقم القياسي الأوروبي لإسبانيا.

د 11 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط على وصيفه السويسري الذي لعب مباراتين أقل، ويليهما في المرتبة الثالثة منتخب بلغاريا برصيد 5 نقاط.

ويشغل منتخب إيرلندا الشمالية المركز الرابع برصيد 4 نقاط حصدها من 4 مباريات، ومن ثم ليتوانيا في المركز الخامس الأخير من دون نقاط، بعد أربع مباريات.

#ايطاليا وسويسرا #مونديال كاس العالم #مونديال قطر 2022 #مباراة ايطاليا وسويسرا

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