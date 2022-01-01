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شاهد: "الأسود الثلاثة" تفترس أندورا

الإثنين 06 سبتمبر 2021 12:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: "الأسود الثلاثة" تفترس أندورا



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حقق المنتخب الإنجليزي فوزا عريضا على ضيفه منتخب أندورا (4-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

ووقع مهاجم "الأسود الثلاثة" جيسي لينغارد على ثنائية في الدقيقتين (18 و78)، بينما تكفل بتسجيل الثنائية الأخرى زميليه المهاجمين هاري كين وبوكايو ساكا في الدقيقتين (72 من ضربة جزاء، و85) على الترتيب من عمر المباراة التي جرت على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.


وحقق منتخب إنجلترا بذلك انتصاره الخامس على التوالي ويتربع على عرش صدارة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن وصيفه الألباني برصيد 9 نقاط، ويليهما منتخب بولندا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط حصدها من 4 مباريات.

ويحتل منتخب هنغاريا المركز الرابع برصيد 7 نقاط بعد 5 مباريات، ويليه منتخب أندور في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، ومن ثم سان مارينو في المركز السادس الأخير من دون نقاط بعد خوض 4 مباريات.

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