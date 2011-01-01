الإفراج عن نجل معمر القذافي

وكالات/سما/



أفادت وسائل إعلام ليبية بأن سلطات البلاد أفرجت، اليوم الأحد، عن الساعدي القذافي، نجل رئيس البلاد السابق معمر القذافي.

من جانبها قالت صحيفة "المرصد" الليبية إن الساعدي القذافي قد غادر البلاد، كما نشرت نسخة من إحاطة النائب العام بشأن قرار الإفراج عن الساعدي القذافي منذ يونيو الماضي تنفيذا لحكم البراءة في قضية قتل اللاعب السابق بشير الرياني.

كما أكد مصدر مسؤول في وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية لموقع "ليبيا الأحرار" الإفراج عن الساعدي القذافي.



يذكر أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، فتحي باشاغا، استقبل أمس السبت وفدا من قبيلة القذافي لبحث "ما يمكن أن نساهم به في الدفع باتجاه إطلاق سراح كافة المحتجزين منذ عام 2011 بما تسمح به الإجراءات القانونية".