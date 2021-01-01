أعضاء من"يمينا" يقاطعون كلمة لشاكيد: تتحالفون مع الإرهابيين وأنصارهم

القدس المحتلة/سما/

قاطع أعضاء من حزب يمينيا الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مؤتمرًا خطابيًا للقطب في الحزب إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية في الحكومة الجديدة، وأثاروا الشغب في المكان برفع صوتهم عليها ومحاولة التأثير على خطابها.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن بعض أعضاء الحزب وبعض قادة الحزب الذين حضروا الحفل في نتانيا، أطلقوا هتافات ضد شاكيد ووصفوها بأنها “حليفة للإرهابيين” في إشارة لحزب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.



وقال أعضاء “يمينا” إلى شاكيد “تتحالفون مع الإرهابيين وأنصارهم، يجب أن تخجلوا من أنفسكم”.

وكانت شاكيد تتحدث في الخطاب عن سياسات حزبها والحكومة التي يقودها نفتالي بينيت زعيم حزب “يمينا”.

القدس