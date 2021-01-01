  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أعضاء من"يمينا" يقاطعون كلمة لشاكيد: تتحالفون مع الإرهابيين وأنصارهم

الإثنين 06 سبتمبر 2021 12:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أعضاء من"يمينا" يقاطعون كلمة لشاكيد: تتحالفون مع الإرهابيين وأنصارهم



القدس المحتلة/سما/

قاطع أعضاء من حزب يمينيا الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مؤتمرًا خطابيًا للقطب في الحزب إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية في الحكومة الجديدة، وأثاروا الشغب في المكان برفع صوتهم عليها ومحاولة التأثير على خطابها.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن بعض أعضاء الحزب وبعض قادة الحزب الذين حضروا الحفل في نتانيا، أطلقوا هتافات ضد شاكيد ووصفوها بأنها “حليفة للإرهابيين” في إشارة لحزب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.


وقال أعضاء “يمينا” إلى شاكيد “تتحالفون مع الإرهابيين وأنصارهم، يجب أن تخجلوا من أنفسكم”.

وكانت شاكيد تتحدث في الخطاب عن سياسات حزبها والحكومة التي يقودها نفتالي بينيت زعيم حزب “يمينا”.

القدس

#شاكيد #ايليت شاكيد #حزب يمينا الاسرائيلي #منصور عباس #القائمة العربية الموحدة

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

تقدير اسرائيلي: عباس وقع في "شرك" سياسة بينيت ووعود بايدن

اسعار العملات مقابل الشيكل

التسهيلات الإسرائيلية في ظل الاشتباك الحدودي تثير توجس الغزيين

نائب غانتس يزعم : "لا يوجد حصار على غزة وهذا ما بإمكان مصر فعله"

تضم فقرات صارمة وقابلة للتنفيذ.. مبادرة مصرية جديدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة

جيش الإحتلال يتأهب للتصعيد مع غزة : تعزيز قوات الجيش على الحدود و القبة الحديدية

الأخبار الرئيسية

اشتية

اشتية يتحدث عن الرواتب والتعديل الوزاري وقضايا غزة والعلاقة مع "إسرائيل"..

دويكات

اللواء دويكات يكشف تفاصيل التهم الموجهة لضباط وعناصر الأمن بقضية مقتل نزار بنات

إعلام إسرائيلي: مصر تستعد لاستئناف الاتصالات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل الاسرى

بحثا جهود إعادة إحياء السلام.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين المصري والاسرائيلي

مجدداًً.. الجهاد الاسلامي تهدد اسرائيل: خيارات التصعيد مفتوحة والمقاومة لن ترضخ لمحاولات الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية