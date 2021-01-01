واي نت: الأردن يفرج عن رجل أعمال إسرائيلي مقابل كفالة بمليون شيكل

عمان/سما/

أفرجت السلطات الأردنية، مساء اليوم الأحد، عن رجل أعمال إسرائيلي اعتقلته منذ نحو شهر، مقابل كفالة مالية وصلت إلى مليون شيكل.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن رجل الأعمال يحيئيل حايبي (65 عامًا) من عسقلان، نقل فورًا إلى مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج في وحدة العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده بالسجن في الأردن.



وتلقى حايبي العلاج داخل مستشفيات الأردن بعد تدهور حالته الصحية، قبل أن يفرج عنه بكفالة مالية وينقل للعلاج في إسرائيل.

ووفقًا للموقع، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدخلت بشكل كبير للضغط على الأردن من أجل الإفراج عنه.

وكان حايبي اعتقل بعد تقديم شكوى ضده من رجل أعمال أردني، فيما ادعى الإسرائيلي أنه تعرض للاحتيال.

القدس