  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

واي نت: الأردن يفرج عن رجل أعمال إسرائيلي مقابل كفالة بمليون شيكل

الإثنين 06 سبتمبر 2021 12:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واي نت: الأردن يفرج عن رجل أعمال إسرائيلي مقابل كفالة بمليون شيكل



عمان/سما/

 أفرجت السلطات الأردنية، مساء اليوم الأحد، عن رجل أعمال إسرائيلي اعتقلته منذ نحو شهر، مقابل كفالة مالية وصلت إلى مليون شيكل.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن رجل الأعمال يحيئيل حايبي (65 عامًا) من عسقلان، نقل فورًا إلى مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج في وحدة العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده بالسجن في الأردن.


وتلقى حايبي العلاج داخل مستشفيات الأردن بعد تدهور حالته الصحية، قبل أن يفرج عنه بكفالة مالية وينقل للعلاج في إسرائيل.

ووفقًا للموقع، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدخلت بشكل كبير للضغط على الأردن من أجل الإفراج عنه.

وكان حايبي اعتقل بعد تقديم شكوى ضده من رجل أعمال أردني، فيما ادعى الإسرائيلي أنه تعرض للاحتيال.

القدس

#الادرن #عسقلان #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

تقدير اسرائيلي: عباس وقع في "شرك" سياسة بينيت ووعود بايدن

اسعار العملات مقابل الشيكل

التسهيلات الإسرائيلية في ظل الاشتباك الحدودي تثير توجس الغزيين

نائب غانتس يزعم : "لا يوجد حصار على غزة وهذا ما بإمكان مصر فعله"

تضم فقرات صارمة وقابلة للتنفيذ.. مبادرة مصرية جديدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة

جيش الإحتلال يتأهب للتصعيد مع غزة : تعزيز قوات الجيش على الحدود و القبة الحديدية

الأخبار الرئيسية

اشتية

اشتية يتحدث عن الرواتب والتعديل الوزاري وقضايا غزة والعلاقة مع "إسرائيل"..

دويكات

اللواء دويكات يكشف تفاصيل التهم الموجهة لضباط وعناصر الأمن بقضية مقتل نزار بنات

إعلام إسرائيلي: مصر تستعد لاستئناف الاتصالات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل الاسرى

بحثا جهود إعادة إحياء السلام.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين المصري والاسرائيلي

مجدداًً.. الجهاد الاسلامي تهدد اسرائيل: خيارات التصعيد مفتوحة والمقاومة لن ترضخ لمحاولات الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية