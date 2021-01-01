مصلحة السجون الإسرائيلية تحاول تعديل قوانين لتفتيش الأسرى عبر أجهزة الأشعة السينية

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الأحد، أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ستحاول تعديل تشريعات قانونية تسمح لها باستخدام أجهزة الأشعة داخل السجون لمكافحة ظاهرة تهريب الهواتف النقالة عبر أجساد السجناء.

وبحسب القناة، فإن أجهزة الأشعة السينية ستساعد في تحديد أمكان الهواتف والأشياء التي يتم تهريبها عبر أجساد السجناء.



وأشارت إلى أن القانون الحالي يسمح فقط بالتفتيش الداخلي بموافقة السجين وكذلك في حال كان بالمستشفى.

وذكرت القناة، أن هذه التعديلات ستشمل الأسرى الفلسطينيين، والجنائيين الإسرائيليين.

القدس