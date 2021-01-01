  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: مباحث "كورونا" تصدر توجيهات مهمة للمواطنين في بيوت العزاء

الأحد 05 سبتمبر 2021 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مباحث "كورونا" تصدر توجيهات مهمة للمواطنين في بيوت العزاء



غزة/سما/

أصدرت دائرة "مباحث كورونا" بالشرطة، مساء الأحد، توجيهات مهمة للمواطنين في بيوت العزاء، في ظل انتشار الموجة الثالثة من لفيروس كورونا في قطاع غزة.

ودعا مدير دائرة "مباحث كورونا" العقيد رياض القاضي، المواطنين لتشديد الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة في الأماكن العامة والتجمعات التي تشهد ازدحاماً، وخاصة بيوت العزاء التي تعد بيئة ناقلة للعدوى.

وأهاب "القاضي"، في تصريح صحفي لموقع "الداخلية"، بالمواطنين في بيوت العزاء لتجنب المصافحة، وتحقيق التباعد الجسدي.

كما دعا "القاضي"، أصحاب بيوت العزاء لوضع لافتة واضحة تؤكد على المُعزين بعدم المصافحة، والاكتفاء بإلقاء التعزية شفهياً، وارتداء الكمامة.

وفي السياق، أكد القاضي أن الفرق المختصة ستشرع بجولات ميدانية لمتابعة اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة في بيوت العزاء والتأكد من وضع اللافتة، مُشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

#مباحث كورونا #المواطنين #قطاع غزة #فيروس كورونا #وباء كورونا

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

تقدير اسرائيلي: عباس وقع في "شرك" سياسة بينيت ووعود بايدن

"واتساب" يودع للأبد ملايين الهواتف بعد هذا التاريخ

اسعار العملات مقابل الشيكل

التسهيلات الإسرائيلية في ظل الاشتباك الحدودي تثير توجس الغزيين

نائب غانتس يزعم : "لا يوجد حصار على غزة وهذا ما بإمكان مصر فعله"

تضم فقرات صارمة وقابلة للتنفيذ.. مبادرة مصرية جديدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة

الأخبار الرئيسية

اشتية

اشتية يتحدث عن الرواتب والتعديل الوزاري وقضايا غزة والعلاقة مع "إسرائيل"..

دويكات

اللواء دويكات يكشف تفاصيل التهم الموجهة لضباط وعناصر الأمن بقضية مقتل نزار بنات

إعلام إسرائيلي: مصر تستعد لاستئناف الاتصالات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل الاسرى

بحثا جهود إعادة إحياء السلام.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين المصري والاسرائيلي

مجدداًً.. الجهاد الاسلامي تهدد اسرائيل: خيارات التصعيد مفتوحة والمقاومة لن ترضخ لمحاولات الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية