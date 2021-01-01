غزة: مباحث "كورونا" تصدر توجيهات مهمة للمواطنين في بيوت العزاء

غزة/سما/

أصدرت دائرة "مباحث كورونا" بالشرطة، مساء الأحد، توجيهات مهمة للمواطنين في بيوت العزاء، في ظل انتشار الموجة الثالثة من لفيروس كورونا في قطاع غزة.

ودعا مدير دائرة "مباحث كورونا" العقيد رياض القاضي، المواطنين لتشديد الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة في الأماكن العامة والتجمعات التي تشهد ازدحاماً، وخاصة بيوت العزاء التي تعد بيئة ناقلة للعدوى.

وأهاب "القاضي"، في تصريح صحفي لموقع "الداخلية"، بالمواطنين في بيوت العزاء لتجنب المصافحة، وتحقيق التباعد الجسدي.

كما دعا "القاضي"، أصحاب بيوت العزاء لوضع لافتة واضحة تؤكد على المُعزين بعدم المصافحة، والاكتفاء بإلقاء التعزية شفهياً، وارتداء الكمامة.

وفي السياق، أكد القاضي أن الفرق المختصة ستشرع بجولات ميدانية لمتابعة اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة في بيوت العزاء والتأكد من وضع اللافتة، مُشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.