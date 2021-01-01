بلدية غزة تشرع بتبليط المنطقة المتضررة قرب الجامعات

غزة /سما/

بدأت بلدية غزة أعمال تبليط المنطقة المتضررة في شارع جمال عبد الناصر مفترق الجامعات والتي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في شهر مايو الماضي.

وقالت البلدية إن المشروع يأتي ضمن أعمال الصيانة المؤقتة للشوارع التي تضررت من العدوان لتسهيل حركة السير والتي تنفذها البلدية بالتعاون مع وزراتي الحكم المحلي والأشغال العامة.

وذكرت أنه سيتم الانتهاء اليوم من أعمال تبليط شارع جمال عبد الناصر فيما سيتم تنفيذ أعمال تبليط المنطقة المتضررة في مدخل شارع الأقصى المعروف بشارع الصناعة و امتداد شارع مصطفى حافظ خلال الأيام القادمة.

وكانت البلدية قد قامت بتركيب شبكة جديدة للصرف الصحي وأخرى لتصريف مياه الأمطار في المنطقة المذكورة بدلاً من الشبكة التي تعرضت للتدمير بفعل القصف المباشر للمكان.

يذكر أن أضراراً كبيرة لحقت في البنية التحتية والمرافق الخدماتية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير وقامت البلدية بأعمال صيانة عاجلة ومؤقتة لها لحين توفر مشاريع لإعادة إصلاحها بشكل دائم.