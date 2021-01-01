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الرئيس يهاتف رامي الحمد الله..

الأحد 05 سبتمبر 2021 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهاتف رامي الحمد الله..



رام الله /سما/

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية رامي الحمد الله، مهنئا اياه بالإنجاز الذي حققته الجامعة بتصنيفها من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم في تصنيف "Times".

وأشاد الرئيس بالمستوى الكبير الذي وصلت له جامعة النجاح وجامعات الوطن كاملة، كما نفتخر دائما بعقول أبنائنا الذين هم ثروتنا الحقيقية، مؤكدا أهمية التعليم الجامعي والمهني في فلسطين، وأهمية تطوير التعليم بما يخدم مواصلة بناء المجتمع الفلسطيني وتنمية قدرات الشباب والشابات المعرفية.

بدوره، أعرب الحمد الله عن شكره للرئيس على رعايته للمسيرة التعليمية، ودعمه الدائم للعلم والعلماء، والبحث العلمي، وعلى هذا الاتصال.

#الرئيس عباس #رامي الحمد الله #جامعة النجاح الوطنية

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