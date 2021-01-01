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لجنة الطوارىء بطولكرم تبحث الوضع الوبائي في المحافظة

الأحد 05 سبتمبر 2021 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الطوارىء بطولكرم تبحث الوضع الوبائي في المحافظة



طولكرم /سما/

 ترأس محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اليوم الأحد، اجتماع للجنة الطوارئ في المحافظة، لبحث الوضع الوبائي في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل كبير خلال الايام الماضية وجرى الاجتماع بحضور جميع الأعضاء واللجنة الصحية.

وخرج عن الإجتماع عدد من المخرجات والتوصيات لرفعها للجهات المختصة ذات العلاقة مع تقديم توصيات من اللجنة الصحية حول الحالة الوبائية على مستوى المحافظة.

وشدد الاجتماع عل ىضرورة الإلتزام بالبروتكول الصحي للحد من تفشي الوباء، وتكثيف الدعوات لتوجه المواطنين لتلقي الطعومات، حفاظا على سلامتهم.

وسجلت في طولكرم ، اليوم، حالتي وفاة لمواطن من طولكرم ومواطنة من بلدة دير الغصون مع تسجيل 265 اصابة جديدة بالفيروس.

وقال الدكتور نائل السلمان مدير عام صحة طولكرم ان نحو 2200 حالة كورونا نشطة بالمحافظة من بينها 800 لطلبة مدارس ومدرسين.

وأشار الدكتور أشرف شديد مدير مشفى الهلال الأحمر المخصص لكورونا بالمحافظة، أن 23 مريضاً يتواجدون بالمشفى ثمانية منهم في قسم العناية المكثفة.

#محافظ طولكرم #عصام أبو بكر #فيروس كورونا

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