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ضبط مصنع غير قانوني لتصنيع المعسل في جنين

الأحد 05 سبتمبر 2021 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط مصنع غير قانوني لتصنيع المعسل في جنين



جنين /سما/

ضبطت الشرطة والضابطة الجمركية، اليوم الأحد، مصنعاً غير قانوني يستخدم في تصنيع المعسل وقبضت على شخص في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناءً على معلومات توافرت لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة، حول وجود مصنع داخل أحد المنازل يقوم بخلط وتغليف وتصنيع المعسل بشكل غير قانوني في بلدة جبع جنوبي مدينة جنين، على الفور تحركت قوة من فرع المباحث العامة وبإسناد من مركز شرطة جبع بعد استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة للمكان برفقة قوة من الضابطة الجمركية، وبتفتيش المنزل تم ضبط آلة حديثةٍ لخلط المعسل وتصنيعه، بالإضافة إلى مواد كيميائية تستخدم في التصنيع وكمية من المعسل وملصقات علاماتٍ تجاريةٍ مزورةٍ كانت في مخزن داخل المنزل وتم القبض على صاحب المنزل.

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه به والتحرز على المضبوطات لحين إحالته لجهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #جهاز الضابطة الجمركية #جنين

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