الشرطة تكشف قضيتي انتحال وسلب واعتداء في جنين

جنين /سما/

كشفت الشرطة، اليوم الأحد، ملابسات قضية إنتحال صفة الغير عبر موقع التواصل الإجتماعي” فيس بوك”، وقبضت على مشتبه به في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن دائرة الجرائم الالكترونية بشرطة المحافظة، تلقت شكوى من مواطنة حول إستخدام مجهول لصورتها الشخصية على حساب وهمي عبر مواقع التواصل الإجتماعي وإنتحال شخصيتها والقيام بإرسال رسائل لعدد من عائلة المشتكية منتحلاً شخصيتها.

وأفادت بأنه وبالبحث والتحري تم حصر الإشتباه بشخص والقبض عليه وبتدوين إفادته أفاد بقيامه بقيامه بانتحال شخصية المشتكية ، وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه به لحين إحالته للنيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمه بحقه أصولاً .

من جهة اخرى، كشفت الشرطة ملابسات قضية إعتداء وسلب لمواطن وقبضت على 3 أشخاص مشتبه بهم بتنفيذها في جنين .

وقالت، إن فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة تلقى شكوى من مواطن حول قيام مجهولين بإعتراض مركبته ورش الغاز في وجهه وسلب مركبته تحت تهديد السلاح ، وبالبحث والتحري تم حصر الإشتباه ب 3 أشخاص والقبض عليهم وبتدوين إفادتهم أفادوا بقيامهم بالإعتداء على المواطن وسلب مركبته.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.