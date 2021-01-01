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هنية يعزي بري بوفاة الشيخ قبلان

الأحد 05 سبتمبر 2021 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعزي بري بوفاة الشيخ قبلان



غزة /سما/

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " إسماعيل هنية برقية تعزية إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في جمهورية لبنان.

وعبر هنية عن تعازيه وأصدق مشاعر المواساة إلى بري، وإلى أسرة آل قبلان، وإلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وإلى الشعب اللبناني الشقيق.

واستذكر هنية دور الشيخ قبلان في ترسيخ الوحدة والعيش المشترك في لبنان، وتعزيز الوحدة الإسلامية، والتقريب بين المذاهب في العالم العربي والإسلامي، ومواقفه المشرفة في التضامن مع قضية فلسطين العادلة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ومناهضة مشاريع التسوية والتطبيع مع العدو الصهيوني.

وسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم عائلته وإخوانه في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى جميل الصبر وحسن العزاء.

#اسماعيل هنية #حركة حماس #مجلس النواب اللبناني #نبيه بري #الشيخ عبد الأمير قبلان #وفاة #لبنان

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