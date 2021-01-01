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منتخبنا الوطني يتغلب وديا على بنغلاديش

الأحد 05 سبتمبر 2021 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخبنا الوطني يتغلب وديا على بنغلاديش



رام الله / سما /

 حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد، انتصارا مستحقا على منتخب بنغلاديش بهدفين نظيفين في لقاء ودي جمعهما في العاصمة القيرغيزية بيشكيك.

وافتتح منتخبنا التسجيل في الدقيقة الـ33 عبر اللاعب ليث خروب مستغلا تمريرة محمود عيد الذي وضع الكرة من فوق الحارس زاهي علام أكملها خروب بسهولة في الشباك الفارغة.

وكاد محمود عيد أن يعزز من تقدم منتخبنا بهدف ثان في الدقيقة الـ38 بعد عرضية جميلة من موسى فيراتي حولها بقوة برأسه لكن الحارس البنغالي تألق في ابعادها عن مرماه، لينتهي الشوط بتقدم منتخبنا بهدف وحيد.

لم تمر سوى دقيقة على بداية الشوط الثاني، حتى أضاف المدافع المتقدم ياسر حمد الهدف الثاني لمنتخبنا بعد عرضية متقنة من عيد حولها برأسه قوية على يمين الحارس زاهي علام.

#المنتخب الوطني #المنتخب الفلسطيني #منتخب بنغلاديش

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