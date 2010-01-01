تعيين مايك هيرتسوغ سفيرًا لاسرائيل في واشنطن

القدس المحتلة / سما /

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأحد، على تعيين مايك هرتسوغ سفيرًا لإسرائيل في واشنطن خلفًا لجلعاد أدران.

ووفق هيئة البث العبرية "كان"، تمنى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أن يساهم "مايك" الجديد في الحفاظ على العلاقات المتميزة مع حليفتنا الكبرى الولايات المتحدة.

وأشار مراسل "كان" للشؤون السياسية شمعون اران، إلى أن مايك هرتسوغ هو شقيق رئيس الدولة وهو من مواليد 1952 وكان قد خدم في هيئة الاستخبارات حيث تسرح برتبة بريغادير جنرال وقد شارك بموجب منصبه في محادثات السلاممع الفلسطينيين وسوريا والاردن منذ 1993 .

وخلال العامين 2009 و 2010 كان هيرتسوغ مبعوثا خاصًا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي الى المفاوضات الرامية الى تحريك المسار السياسي.

كما شارك في المفاوضات غير المباشرة مع سوريا بين العامين 2010 و 2011 كما ساهم في المحادثات مع الفلسطينيين بتوسط وزير الخارجية الامريكي آنذاك جون كيري.