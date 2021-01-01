بكيرات يدعو لشد الرحال للأقصى لإفشال اقتحامات المستوطنين

القدس المحتلة / سما /

قال نائب رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس د. ناجح بكيرات، اليوم الأحد، "إنّ الجماعات المتطرفة تمادت عندما وجدت شرطة الاحتلال تساندها خلال اقتحامات المسجد الأقصى.

وأضاف بكيرات، في حديثٍ (لإذاعة صوت القدس) : "وجهنا دعوات بشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وعززنا من حراسة الأقصى"، مُؤكّداً على أنّهم لن يرضوا أنّ يكون هناك انتهاكات للأقصى .

وتابع: "إنّ الاحتلال زاد عمليات اقتحام المسجد متشجعاً بعمليات التطبيع"، مُوضحاً أنّ أهمية الرباط في الأقصى تفشل اقتحامات المستوطنين لذلك وجود المرابطين يرسل برسالة واضحة بأن المقتحمين غرباء.