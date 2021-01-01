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رئيس بلدية البريج: العمل في المستشفى الأردني سيبدأ الشهر القادم

الأحد 05 سبتمبر 2021 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية البريج: العمل في المستشفى الأردني سيبدأ الشهر القادم



غزة / سما /

أعلن رئيس بلدية البريج، أيمن دويك، أنّ العمل في إقامة المستشفى الأردني في المخيم، سيبدأ بداية الشهر القادم، وسيستمر لمدة 4 أشهر، وفقًا لما وعد به الأشقاء الأردنيون.

جاء ذلك خلال لقاء مع الصحفيين والناشطين، على هامش الرحلة الترفيهية التي نظمتها البلدية لهم في مدينة "أصداء" بخانيونس.

وذكر دويك، أنّ المستشفى سيضم 8 تخصصات مختلفة منها الجراحة العامة والأطفال وغسيل الكلى والولادة وغرفتي عمليات، وسيضم 100 سرير وأجهزة حديثة وسيعمل على مدار الساعة وبالمجان.

وأشار إلى أنّ المستشفى سيستقبل المرضى والمراجعين من كافة أنحاء المحافظة الوسطى، وبالأخص المراجعين من أهلنا بمخيمنا الصامد وكذلك المرضى من مختلف أنحاء قطاع غزة كما كان يعمل سابقًا.

وحول الإنشاءات في المستشفى، قال دويك :إنّه "كما أبلغنا من الأشقاء الاردنيين بأن الإنشاءات ستكون بنظام التركيب ،وإنّ موعد الانتهاء من العمل سيكون بعدة عدة أشهر، متوقعًا أن يفتتح العمل بالمستشفى في شهر فبراير من العام القادم".

وأضاف دويك، أنّ إقامة المستشفى الأردني الجديد سيكون على أرض المخيم بجوار قرية النخيل على مساحة 15 دونم بتكلفة 50 مليون دينار، مبيّنًا أنّ الأرض التي سيقام عليها المستشفى جزء منها استبدال وجزء آخر تأجير.

كما عبّر رئيس بلدية البريج، عن شكره لجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية والشعب الأردني على وقوفهم إلى جانب إخوانهم في قطاعنا الحبيب.

#بلدية البريج #أيمن دويك #المستشفى الأردني #الاردن #مخيم البريج #قطاع غزة

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