نقل الأسير القواسمة المضرب عن الطعام للمشفى جرّاء تدهور صحته

رام الله / سما /

تدهور الوضع الصحي للأسير، مقداد القواسمة، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 46 يوما؛ رفضا لاعتقاله الإداري، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وأفاد النادي في بيان، اليوم الأحد، بأن "إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير، القواسمة من الخليل إلى مستشفى ’كابلان’ الإسرائيلي بعد تدهور وضعه الصحي".

والقواسمة (24 عاما) من الخليل، معتقل منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى نحو 4 أعوام في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري.

وفي بيان صدر في وقت سابق اليوم، حذّر نادي الأسير من تصاعد المخاطر على حياة 6 أسرى يضربون عن الطعام في السجون الإسرائيلية، احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

وأشار إلى لجوء نحو 50 أسيرا فلسطينيا للإضراب عن الطعام منذ مطلع العام الجاري، ضد الاعتقال الإداري، فيما يبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 550 أسيرا، من بينهم أسيرة و4 أطفال، وفق البيان