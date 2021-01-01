إنفاق 2.55 مليار شيكل على وزارات إسرائيلية غير ضرورية

القدس المحتلة / سما /

يتبين من مشروع قانون ميزانية الدولة للعامين الحالي والمقبل، الذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست، يوم الخميس الماضي، أن الحكومة الإسرائيلية تنفق 1.45 مليار شيكل في العام الحالي، و1.1 مليار شيكل في العام المقبل، على وزارات لا ضرورة لوجودها.

والهدف من هذه الوزارات هو ترتيب "وظائف مرموقة" لأعضاء كنيست لا يكتفون بمنصب عضو كنيست، ووظائف لمقربين.

وهذه الوزارات هي:

وزارة الشتات التي يتولاها نحمان شاي، ويعمل فيها 32 موظفا، وميزانيتها 102 مليون شيكل.

وزارة الشؤون الإستراتيجية، وميزانيتها 42 مليون شيكل.

وزارة شؤون الاستخبارات التي يتولاها إليعزر شتيرن، ويعمل فيها 33 موظفا وميزانيتها 24 مليون شيكل.

"نتيف" التي تشكل حلقة وصل مع اليهود في دول الاتحاد السوفييتي السابق، ويتولاها أفيغدور ليبرمان، ويعمل فيها 72 موظفا وميزانيتها 64 مليون شيكل.

وزارة القدس والتراث ويتولاها زئيف إلكين ويعمل فيها 22 موظفا، وميزانيتها 50 مليون شيكل.

وزارة الاستيطان ويتولها نفتالي بينيت ويعمل فيها 30 موظفا وميزانيتها 130 مليون شيكل.

وزارة تعزيز والتطوير المجتمعي ويعمل فيها 81 موظفا وميزانيتها 136 مليون شيكل.

وزارة الديغيتال ويعمل فيها 77 موظفا وميزانيتها 312.

وزارة التعاون الإقليمي ويتولاها عيساوي فريج ويعمل فيها 37 موظفا، وميزانيتها 25 مليون شيكل.

وزارة المساواة الاجتماعية، تتولاها ميراف كوهين ويعمل فيها 65 موظفا وميزانيتها 197 مليون شيكل.

وزارة تطوير النقب والجليل ويعمل فيها 71 موظفا، وميزانيتها 366 مليون شيكل.

مكتب رئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، ويعمل فيه 13 موظفا وميزانيته 5 ملايين شيكل.

نائب الوزير في مكتب رئيس الحكومة، أفير كارا، ويعمل في مكتبه 15 موظفا وميزانيته 3.85 مليون شيكل.

ويرى مسؤولون في وزارة المالية أنه بالإمكان توفير 4.5 مليار شيكل سنويا في حال عادت هذه الوزارات إلى مكانها في الوزارات العادية المختلفة وكان عدد الوزراء 18، وليس 33 وزيرا في الحكومة الحالية، وفق ما ذكر تقرير نشره موقع "زمان يسرائيل" الإخباري اليوم، الأحد.

وإلى جانب ذلك، ضخّمت الميزانية الجديدة ميزانية ديوان الرئيس الإسرائيلي بـ18%، ليصبح حجم هذه الميزانية 60 مليون شيكل.