فلسطينيات تختتم المخيم التدريبي للمناظرات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

اختتمت مؤسسة فلسطينيات المخيم التدريبي لنادي مناظرات فلسطين، الذي اقامته بمشاركة طالبات وطلبة من 6 جامعات على مستوى الضفة الغربية، وبالشراكة مع مؤسسة أولف بالمة السويدية ووزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية.

وتضمن المخيم التدريبي الذي استمر ثلاث ايام في مركز جبل النجمة ببلدة سردا شمال رام الله، تعريفًا بفن المناظرات والمقولات وأنواعها، وبناء الخطابات والحجج، والدحض والتنفنيد ومهارات الإقناع.

وقالت وفاء عبد الرحمن مديرة فلسطينيات، إن المؤسسة تعقد تدريب المناظرات سنويًا منذ عام 2013، توقّف في العام الماضي استثنائيًا بسبب جائحة كورونا، إلا أن المؤسسة كان لديها إصرار على المواصلة هذا العام ضمن إجراءات السلامة والوقاية، وسينعقد مخيم مماثل لطلبة من جامعات قطاع غزة قريبًا.

وأكدت عبد الرحمن إن الشباب ينخرطون في المخيم في ظل معاناتهم من ظروف حواجز الاحتلال الإسرائيلي الذي يعيق وصول الطلبة إلى جامعاتهم، والانقسام الذي أثّر سلبًا على الجميع، وأهمية سعي الشباب لتجاوز كل هذا الواقع..

من جانبه قال د.أيمن الهودلي مدير دائرة الشؤون الطلابية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مخيم المناظرات مهم لطلبة الجامعات لما له من دور في تعلّم لغة الحوار البنّاء والفعّال، القائم على الدليل والمنطق، وتقبّل الآخرين.

ووجّه الطلبة لأهمية أن يتعلموا هذا الفن ليس فقط من أجل المناظرات؛ بل أيضًا لنقله إلى جامعاتهم وبيئتهم ومحيطهم من الشباب، ليصبح الحوار العقلاني لغة سائدة بين الشباب، ويسهم في أن يبنوا شبكة علاقات اجتماعية، وقدّم الشكر لفلسطينيات وللشركاء من داعمين ومنسقين في الجامعات.