إصابة خطيرة لشخص من الفريديس في جريمة طعن

القدس المحتلة / سما /

أصيب شخص، يبلغ 40 عاما من العمر، من بلدة الفريديس في حيفا بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن في شاطئ الطنطورة، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أنه “تلقينا بلاغا عند الساعة 14:47 حول وصول مصاب بقواه الذاتية إلى عيادة طبية في شاطئ الطنطورة، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة”.

وقال أحد المضمدين إنه “مع وصولنا إلى العيادة رأينا المصاب وهو فاقد للوعي ويعاني من جروح خطيرة، وعلى الفور قدمنا له الإسعافات الأولية في المكان”.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى “هيلل يافة” في الخضيرة لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة الاسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تُعرف خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.