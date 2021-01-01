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إصابة خطيرة لشخص من الفريديس في جريمة طعن

الأحد 05 سبتمبر 2021 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة خطيرة لشخص من الفريديس في جريمة طعن



القدس المحتلة / سما /

أصيب شخص، يبلغ 40 عاما من العمر، من بلدة الفريديس في حيفا بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن في شاطئ الطنطورة، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أنه “تلقينا بلاغا عند الساعة 14:47 حول وصول مصاب بقواه الذاتية إلى عيادة طبية في شاطئ الطنطورة، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة”.

وقال أحد المضمدين إنه “مع وصولنا إلى العيادة رأينا المصاب وهو فاقد للوعي ويعاني من جروح خطيرة، وعلى الفور قدمنا له الإسعافات الأولية في المكان”.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى “هيلل يافة” في الخضيرة لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة الاسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تُعرف خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

#حادثة طعن #الداخل المحتل #الجريمة والعنف #المجتمع العربي #شاطئ الطنطورة #بلدة الفريديس

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