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وزارة الثقافة تفتتح سوق العاصمة الثقافي في العيزرية

الأحد 05 سبتمبر 2021 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الثقافة تفتتح سوق العاصمة الثقافي في العيزرية



القدس المحتلة / سما /

افتتحت وزارة الثقافة الفلسطينية سوق العاصمة الثقافي والذي أقيم بساحة دار الايتام الاسلامية في العيزرية جنوب شرق القدس .

ورحب أ . احمد عويسات مدير مدرسة دار الايتام الاسلاميه بالحضور واشاد بدور وزارة الثقافة ودعمها للمؤسسات الثقافية وتعزيز صمودها .

وأوضح أ. ماهر ابو ريده الوكيل المساعد لشؤون المحافظات ان اختيار بلدة العيزرية لاقامه السوق يأتي كونها السياج الحامي لمدينة القدس ، مؤكدا ان المشاركين بالفعالية هم أبناء محافظة القدس لتعزيز الهوية الفلسطينية . وشكر ابو ريده الجمعيات والمؤسسات المشاركة في الفعالية .

وضم السوق مجموعة من الزوايا الثقافية والفنية وزوايا الحرف والمنتجات التراثية والمأكولات الشعبية ، كما تضمن وصلات فنية شعبية متنوعة لاسيما فقرات خاصة بالأطفال .
وكان من بين هذه الفقرات دبكات شعبية والعرس الفلسطيني وعروضا مسرحية وشعر شعبي، ووصلات غنائية وزجل شعبي .

واعرب الحضور عن استمتاعهم بفقرات الحفل وفعاليات السوق التي اعتبروها خطوة مهمة على طريق إعادة أحياء الحياة الثقافية والفنية والاقتصادية في مثلث جغرافي مهم من ضواحي القدس المشكل من بلدات ابو ديس والعيزرية والسواحرة الشرقية التي طالما عانت من النسيان والتهميش على مدار عقود طويلة .

#وزارة الثقافة #سوق العاصمة الثقافي

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