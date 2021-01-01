  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حملت اسرائيل المسؤولية الكاملة..

جهود فلسطينية أردنية مشتركة لحماية الأقصى ومواجهة الدعوات لتصعيد اقتحاماته

الأحد 05 سبتمبر 2021 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
جهود فلسطينية أردنية مشتركة لحماية الأقصى ومواجهة الدعوات لتصعيد اقتحاماته



رام الله / سما /

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الدعوات التحريضية الاستفزازية التي تطلقها ما تسمى "جماعات المعبد" لحشد أوسع مشاركة من المستوطنين واليهود المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال ما تسمى "أيام التوبة"، والتي تروج لها جمعيات ومنظمات المستوطنين تحت شعار "اقتحم ولا تخف فالشرطة تحمي جبل الهيكل".

واعتبرت الوزارة في بيان اليوم الأحد، تلك الدعوات امتداداً لمسلسل الاقتحامات السابقة الهادفة لتكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانيا، وجزءا ولا يتجزأ من الحملة والحرب الإسرائيلية الهادفة لاستكمال حلقات أسرلة وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وترجمة عملية لمساعي دولة الاحتلال لاستبدال الطابع السياسي للصراع بالطابع الديني، عبر توظيفات مكشوفة للمفاهيم الدينية واستغلال الأعياد الدينية لتحقيق أغراض سياسية استعمارية بحتة.

وقالت: إنها تواصل تنسيق جهودها مع الأشقاء العرب خاصة مع نظيرتها في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، لتعميق وتوسيع الجهد العربي والإسلامي على المستوى الدولي للمطالبة بتوفير الحماية لشعبنا عامة، والقدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص.

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات والاقتحامات المتواصلة، محذرة من نتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.

#الخارجية والمغتربين #فلسطين #اسرائيل #اقتحام الأقصى #المسجد الاقصى #الاردن

الأكثر قراءة اليوم

طالبان تعيد رسم الخريطة الإقليمية.. أين تقع إسرائيل؟

العمادي يعود لقطاع غزة مجدداً

تقدير اسرائيلي: عباس وقع في "شرك" سياسة بينيت ووعود بايدن

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

"واتساب" يودع للأبد ملايين الهواتف بعد هذا التاريخ

اسعار العملات مقابل الشيكل

التسهيلات الإسرائيلية في ظل الاشتباك الحدودي تثير توجس الغزيين

الأخبار الرئيسية

اسرائيل

صحيفة عبرية تتساءل: ما الذي أوجع قشوع حتى وصف نفسه بـ”الفلسطيني المرتحل”؟

45

النيابة العسكرية تنهي تحقيقاتها بقضية مقتل الناشط نزار بنات..

تضم فقرات صارمة وقابلة للتنفيذ.. مبادرة مصرية جديدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة

إعلام إسرائيلي: فرص الحل السياسي معدومة.. وأبو مازن وقع في "شرك" سياسة بينيت ووعود بايدن

حدود

الجيش الاسرائيلي يواصل نشر الجداران الاسمنتية على طول حدود غزة (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية