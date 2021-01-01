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غزة: وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماعاً لخلية "أزمة كورونا"

الأحد 05 سبتمبر 2021 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماعاً لخلية "أزمة كورونا"



غزة / سما /

ترأس وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، ظهر الأحد، اجتماعاً لخلية إدارة أزمة كورونا بالوزارة، لمتابعة تطورات الحالة الوبائية والإجراءات المتخذة بالخصوص.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد بمقر المديرية العامة للعمليات المركزية غرب مدينة غزة، كل من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، ورئيس خلية الأزمة العميد فايق المبحوح، وأعضاء اللجنة.

وناقش المجتمعون تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا، والإجراءات المقترح اتخاذها لمواجهة انتشار الموجة من الوباء في هذه المرحلة.

وأكد اللواء مصلح على ضرورة التزام جميع القطاعات والمنشآت بالإجراءات الوقائية المتخذة سابقاً، والمتعلقة بتلقي مقدمي الخدمة اللقاح، واتباع احتياطات الوقاية والسلامة الشخصية والعامة.

كما وجّه وكيل الوزارة، دائرة مباحث كورونا بالشرطة نحو تشديد إجراءات مراقبة ومتابعة الالتزام بتلك الإجراءات خلال الأيام القادمة، وإلزام جميع المرافق والأماكن التي تشهد تجمعاً للمواطنين بتنفيذ تلك الإجراءات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وتدارس المجتمعون الآليات والإجراءات الممكن اتخاذها خلال المرحلة المقبلة ضمن الاستعدادات والترتيبات لمتابعة أية تطورات أو مستجدات تطرأ على الحالة الوبائية، وتمت مناقشة عدد من المقترحات بهذا الشأن.

#وزارة الداخلية #فيروس كورونا #خلية ازمة كورونا #قطاع غزة #محافظات غزة

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