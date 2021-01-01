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اعلام اسرائيلي: اندلاع حريق قرب الحدود مع غزة.. وسماع دوي 3 انفجارات نتيجة البالونات

الأحد 05 سبتمبر 2021 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام اسرائيلي: اندلاع حريق قرب الحدود مع غزة.. وسماع دوي 3 انفجارات نتيجة البالونات



القدس المحتلة / سما /

فاد موقع 0404 العبري، اليوم الأحد، أن حريقًا اندلع قرب  السياج الأمني في جنوب قطاع غزة، موضحا أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان بفعل البالونات أو سبب آخر
 
وقال الموقع العبري، إن المنظمات الفلسطينية أطلقت منذ الصباح مئات البالونات المفخخة والحارقة.

وأشار الموقع، الى أن مئات البالونات المفخخة والحارقة "حوالي 25 مجموعة بالونات" أطلقت من قطاع غزة منذ الصباح، موضحا ان معظمها استهدفت أشكول

ولفت الموقع الاسرائيلي، الى سماع دوي 3  انفجارات على الأقل نتيجة البالونات التي تم إطلاقها من غزة.
 

#البالونات الحارقة #البالونات المفخخة #قطاع غزة #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة

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