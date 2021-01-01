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غنيم يبحث تداعيات تقليص الاحتلال لكميات المياه على الخليل

الأحد 05 سبتمبر 2021 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم يبحث تداعيات تقليص الاحتلال لكميات المياه على الخليل



الخليل / سما /

استقبل رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله، رئيس وأعضاء بلدية الخليل، لبحث تداعيات تقليص الاحتلال الإسرائيلي لكميات المياه المزودة لمحافظة الخليل، والاحتياجات اللازمة لتحسين الوضع المائي فيها.

وناقش اللقاء بداية الأزمة المائية التي تشهدها محافظة الخليل في الأسابيع الأخيرة والناجمة عن تقليص الاحتلال لكميات المياه المزودة للمناطق الفلسطينية، والتي أدّت إلى انقطاع المياه عن العديد من التجمعات لفترات طويلة في ظل الارتفاعات المتتالية في درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه، ما فاقم من معاناة المواطنين.

كما تطرق إلى جملة من الاحتياجات التي طرحتها البلدية، وتأتي في مقدمتها زيادة الحصة المائية لمدينة الخليل، وتأهيل شبكات المياه لتقليل الفاقد الذي يتجاوز في معظم التجمعات أكثر من 40%، ووصلات تعبئة للتنكات وقضية عدادات المياه مسبقة الدفع الى جانب أهمية تنفيذ شبكة صرف صحي لمنطقة خلة الدار.

وأكد غنيم، على أنّ تقليص سلطات الاحتلال لكميات المياه تسبّب في تفاقم الأزمة المائية في الخليل.

وأشار إلى أنّ سلطة المياه تسعى إلى إيجاد حلول تساهم في حل المشكلة بشكل جذري، من خلال بحث الخيارات التي من الممكن العمل بها لتحسين الوضع المائي والتي تعتمد في الأساس على حل مشكلة الفاقد في المياه حيث تعاني المدينة من فقدان كميات كبيرة من المياه، إلى جانب حل مشكلة التعديات على خطوط المياه والتي تتسبب في حرمان تجمعات من وصول المياه إليها.

واتفق الطرفان، على تشكيل لجنة فنية من كلا الطرفين لدراسة وبحث جميع الخيارات المتاحة التي تساهم في الحد من الأزمة المائية، وتقديم حلول على أسس علمية قابلة للتطبيق الفوري والتي من شأنها تحسين الوضع المائي في الخليل.

#سلطة المياه #مازن غنيم

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