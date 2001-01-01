الجيش الاسرائيلي يتخلى عن بندقية "تافور" الإسرائيلية لصالح إم 4 الأمريكية

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة العبرية السابعة، إن الجيش الاسرائيلي قرر استبدال "بندقية تافور" إسرائيلية الصنع ببندقية إم 4 الأمريكية، بعد سنوات من تسويق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، على أن "تافور" "بندقية المستقبل".

وأشارت القناة إلى أن بندقية "تافور" كانت تمثل نوعا من "الفخر للصناعات العسكرية الإسرائيلية"، وقد استخدمت من قبل ألوية المشاة في الجيش.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه بعد عشر سنوات فقط من بدء خدمتها في الجيش الإسرائيلي، قرر الأخير سحبها من ألوية المشاة واستبدالها ببنادق إم 4 الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أنه في المرحلة الأولى من المتوقع أن يحصل أحد ألوية المشاة على بندقية إم 4، وبعد ذلك ستستمر عملية تسليح باقي الألوية حتى التخلص نهائيا من استخدام بندقية "تافور الإسرائيلية" التي ستنقل للاستخدام في كتائب الاحتياط.

يشار إلى أن الاحتلال بدأ باستخدام بندقية إم 4 في عام 2001، وكانت في العقد الأول من خدمتها في الجيش الإسرائيلي هي بندقية الخدمة لمعظم ألوية المشاة، ولكن في عام 2011 تم استبدالها في بعض الأولية والفرق ببنادق "تافور" و"ميكرو تافور" الإسرائيلية.

وكانت مصادر إسرائيلية قد كشفت في ديسمبر 2019، أنه تقرر وقف التدريبات للمستوطنين ببنادق "تافور" و"ميكرو تافور" بعد انفجار عدد منها خلال عمليات التدريب. ونقلت مجلة "إسرائيل ديفينس" في حينه أنه خلال عام 2019، انفجرت أكثر من عشر بنادق "تافور" في عدد من ميادين التدريب.