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تحسبا لمواقف "المجتمع الدولي".. حكومة بينت ستطلب تأجيل إخلاء الخان الأحمر ستة أشهر

الأحد 05 سبتمبر 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحسبا لمواقف "المجتمع الدولي".. حكومة بينت ستطلب تأجيل إخلاء الخان الأحمر ستة أشهر



القدس المحتلة / سما /

أصدرت وزارة الخارجية الاسرائيلية أمس بيانا حول قضية الخان الأحمر، قالت فيه إن الحكومة ستطلب تمديدا آخر للإخلاء لمدة ستة أشهر بهدف صياغة موقف جديد.

ويأتي تصريح خارجية اسرائيل في ضوء انتهاء المهلة التي منحتها محكمة الاحتلال العليا للحكومة، والتي بموجبها يجب أن تقدم الحكومة موقفا نهائيا من الإخلاء.

وكان يائير لبيد، قد صرّح بأن إخلاء الخان الأحمر سيكون له تداعيات سلبية على "إسرائيل"، خاصة على علاقاتها مع "المجتمع الدولي".

وشدد لبيد أن الأمر لا يتعلق بالحكومة الحالية، لأن الحكومات السابقة أيضا أجلت قرار الإخلاء رغم أنه صادر في عام 2018، مشيرا إلى أن الاعتبارات التي تقف وراء ذلك؛ سياسية.

ووفق لبيد، فإن "إخلاء الخان الأحمر سيكون له تداعيات سياسية على المستويين المحلي والدولي، ويواجه تحديات كبيرة".

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