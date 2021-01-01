الجهاد الإسلامي تنعي أحد كوادرها في غزّة

غزة / سما /

نعت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أحد كوادرها في قطاع غزّة، الذي وافته المنية اليوم متأثرًا بفيروس "كورونا".

وقالت الحركة في بيانٍ صحفي: "بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأخ رامي محمود السيد، الذي توفي ظهر اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز الـ43 عامًا".

وأوضحت أنّ الفقيد السيد كان نشط في العمل الطلابي، وهو أحد كوادر الرابطة الإسلامية "الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، كما كان نشطًا في العمل النقابي والاجتماعي التابع للحركة.

وتقدمت الوزارة بأحر التعازي والمواساة من عائلة الفقيد، داعيةً الله عزّ وجلّ بأنّ يغفر له ويرحمه ويجعلَ الجنةَ مثواه وأنّ يُلهم عائلته الصبر والسلوان.