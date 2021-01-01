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قادة المستوطنات يحتجون أمام مقر بينيت على “تجفيف البناء”

الأحد 05 سبتمبر 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
قادة المستوطنات يحتجون أمام مقر بينيت على “تجفيف البناء”



القدس المحتلة / سما /

نظم قادة المستوطنين في الضفة الغربية، اليوم الأحد، احتجاجًا أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس، للاحتجاج على ما وصفوه بـ “تجفيف البناء في المستوطنات”.

ووفقًا للقناة العبرية السابعة، فإن قادة المستوطنات أبدوا احتجاجهم أيضًا على موافقة حكومة بينيت على بناء ألف وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق (ج)، بطريقة تتعارض مع المصلحة الإسرائيلية.

وحث قادة المستوطنات، بينيت على تغيير سياسة الحكومة بشكل حاد وواضح، والعمل على السماح ببناء الوحدات الاستيطانية بمستوطنات الضفة.

#مستوطنون #نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية #الاستيطان #الاراضي الفلسطينية #الضفة الغربية #مناطق ج

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