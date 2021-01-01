  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ نابلس يستقبل لجنة تسيير أعمال بلدية نابلس الجديدة

الأحد 05 سبتمبر 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يستقبل لجنة تسيير أعمال بلدية نابلس الجديدة



نابلس / سما /

استقبل محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، اليوم الأحد، رئيس لجنة تسيير أعمال بلدية نابلس المهندس إياد خلف وأعضاء اللجنة وجدي الكخن ورامز دويكات وبشار الصيفي ومحمود الخليلي وكمال ابو شقدم، وذلك بحضور مساعد المحافظ العميد جهاد رمضان، وطاقم العلاقات العامة والإعلام في المحافظة ومدير العلاقات العامة في البلدية نابلس عبود العكر.

وتطرق المحافظ الى التحديات التي تواجه البلدية خاصة في المجالات الادارية والمالية والتنموية، متمنيا للجنة الجديدة التوفيق في مهامها الموكولة اليها الى حين اجراء الانتخابات.

بدوره، اعرب المهندس خلف عن شكره للمحافظ على دعمه ومؤازرته للجنة تسيير، موضحا ان اللجنة سوف تؤدي دورها بما يندرج تحت إطار القانون، وضمن الإمكانيات المتاحة.

#محافظ نابلس #اللواء ابراهيم رمضان #بلدية نابلس

الأكثر قراءة اليوم

طالبان تعيد رسم الخريطة الإقليمية.. أين تقع إسرائيل؟

تقدير اسرائيلي: عباس وقع في "شرك" سياسة بينيت ووعود بايدن

"واتساب" يودع للأبد ملايين الهواتف بعد هذا التاريخ

اسعار العملات مقابل الشيكل

التسهيلات الإسرائيلية في ظل الاشتباك الحدودي تثير توجس الغزيين

جيش الإحتلال يتأهب للتصعيد مع غزة : تعزيز قوات الجيش على الحدود و القبة الحديدية

نائب غانتس يزعم : "لا يوجد حصار على غزة وهذا ما بإمكان مصر فعله"

الأخبار الرئيسية

حدود

الجيش الاسرائيلي يواصل نشر الجداران الاسمنتية على طول حدود غزة (فيديو)

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

الصحة : 7 وفيات 1923 إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة

لن نعود الى ما قبل 11 مايو ..البطش: شبابنا الثائر سيواصل المقاومة حتى رفع الحصار نهائيا

الصحة الفلسطينية: مراكز كورونا اوشكت على الامتلاء والمدارس بؤر تفش للفيروس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية