محافظ نابلس يستقبل لجنة تسيير أعمال بلدية نابلس الجديدة

نابلس / سما /

استقبل محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، اليوم الأحد، رئيس لجنة تسيير أعمال بلدية نابلس المهندس إياد خلف وأعضاء اللجنة وجدي الكخن ورامز دويكات وبشار الصيفي ومحمود الخليلي وكمال ابو شقدم، وذلك بحضور مساعد المحافظ العميد جهاد رمضان، وطاقم العلاقات العامة والإعلام في المحافظة ومدير العلاقات العامة في البلدية نابلس عبود العكر.

وتطرق المحافظ الى التحديات التي تواجه البلدية خاصة في المجالات الادارية والمالية والتنموية، متمنيا للجنة الجديدة التوفيق في مهامها الموكولة اليها الى حين اجراء الانتخابات.

بدوره، اعرب المهندس خلف عن شكره للمحافظ على دعمه ومؤازرته للجنة تسيير، موضحا ان اللجنة سوف تؤدي دورها بما يندرج تحت إطار القانون، وضمن الإمكانيات المتاحة.