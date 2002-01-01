ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

رام الله / سما /

يواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الأسرى المضربين، هم: كايد الفسفوس (32 عاما)، من دورا جنوب الخليل، الذي يواصل إضرابه لليوم الـ(53) على التوالي، ومقداد القواسمة (24 عاما) من الخليل، وهو مضرب لليوم (46)، وعلاء الأعرج (34 عاما) من طولكرم إضرابه لليوم (28)، والأسير هشام أبو هواش من الخليل لليوم الـ(20)، ورايق بشارات لليوم الـ(15)، وشادي ابو عكر لليوم (12) على التوالي.

وبين أن المخاطر على حياة الأسرى المضربين تتصاعد، لا سيما الأسرى: الفسفوس، والقواسمة، والأعرج، حيث اقترب إضراب الأسير الفسفوس من الشهرين، مقابل ذلك تواصل سلطات الاحتلال تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلبهم، حيث تحاول سلطات الاحتلال من خلال المماطلة إيصال الأسرى المضربين إلى مرحلة صحية صعبة تتسبب لهم بمشاكل صحية يصعب علاجها لاحقا.

وحمّل نادي الأسير الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير الأسرى المضربين، ودعا كافة جهات الاختصاص وعلى رأسهم الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم في متابعة قضايا المضربين، وبذل الجهد اللازم لطمأنة عائلاتهم في ظل استمرار إدارة السجون في عرقلة زيارتهم، وخلق المزيد من أدوات العزل بحقهم.

يُشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين بلغ نحو 550، من بينهم الأسيرة بشرى الطويل، وأربعة أطفال.

وفيما يلي نبذة عن الأسرى المضربين: 1. الأسير الفسفوس، أسير سابق اعتقل عدة مرات، وكان آخر اعتقالاته في شهر تموز 2020، وهو متزوج وأب لطفلة اسمها (جوان)، وله ثلاثة أشقاء آخرين رهن الاعتقال وهم: أكرم، ومحمود وحافظ، وهذا الإضراب الثاني الذي يخوضه منذ عام 2019، قبل اعتقاله كان يعمل موظفا في بلدية مدينة دورا، واستأنف دراسته مؤخرا في جامعة الخليل، والتحق بدراسة علم الحاسوب، بعد سنوات خلالها تعثرت دراسته بسبب الاعتقالات المتكررة.

2. الأسير القواسمة (24 عامًا) من الخليل، ومعتقل منذ شهر يناير العام الجاري، وأسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداري، حيث بدأت مواجهته لعمليات الاعتقال منذ عام 2015، وهو طالب جامعي.

3. الأسير الأعرج (34 عاما) من طولكرم وهو مهندس مدني، تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2013، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصلت مجموع سنوات اعتقاله بشكل متفرق أكثر من خمس سنوات، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 أشهر.

4. الأسير ابو هواش (39 عامًا) من دورا/ الخليل، معتقل منذ أكتوبر 2020، وصدر بحقه أمريّ اعتقال إداريّ مدتهما 6 أشهر، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، متزوج وأب لأربعة أطفال.

5. الأسير بشارات (44 عامًا) من طوباس، هو أسير سابق بُترت يداه عام 2002، واستشهدت زوجته، وأصيب نجله، وتعرض للمطاردة واعتقل عام 2003، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن لمدة 9 سنوات، وأفرج عنه عام 2012.

وفي الـ23 تموز/ يوليو 2021، أعاد الاحتلال اعتقاله إداريّا، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر، علما أنّه يعاني من مشاكل صحية عديدة.

6. الأسير أبو عكر (37 عامًا) من مخيم عايدة، هو أسير سابق، أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر أكتوبر 2020، ومتزوج وأب لطفلين، أمضى سابقًا عشر سنوات بشكل متواصل، وأفرج عنه عام 2012، ولاحقًا أعاد الاحتلال اعتقاله ثلاث مرات إداريّا.