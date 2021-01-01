على خلفية الغارات الإسرائيلية بسورية: لبيد يلتقي لافروف بموسكو

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الأحد، أنه سيزور موسكو وسيلتقي بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. وتأتي هذه الزيارة في وقت فترت فيه العلاقات بين الدولتين على خلفية الغارات الإسرائيلية المتكررة في سورية.

وسيغادر لبيد إلى موسكو مساء يوم الأربعاء المقبل، ويعود منها في اليوم التالي، وسيعقد "لقاءات عمل" مع لافروف.

وقبل عدة أسابيع، زار موسكو رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، وخلفه في المنصب أيال حولتا، حيث التقيا مع نظيرهما الروسي، نيكولاي بتروشيف، وجرى التباحث في الوضع في سورية.

وتزايدت التصريحات الروسية في الفترة الأخيرة حول صد الغارات العدوانية الإسرائيلية في سورية بواسطة منظومات دفاع جوي روسية الصنع بحوزة قوات النظام السوري.

وقال الجيش الروسي في بيان رسمي، أول من أمس الجمعة، إنّ الدفاعات الجوية السورية أسقطت 21 صاروخًا من أصل 24 أطلقتها الطائرات الإسرائيليّة، مساء الخميس. وأضاف الجيش الروسي أنّ الغارات شنّت عبر أربع طائرات إف 15 من فوق لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، أن أحد الصواريخ المضادة للطائرات دخل إلى المجال الجوي الإسرائيلي وانفجر فوق البحر، وأن شظايا من هذا الصاروخ سقطت في تل أبيب.

وفي 20 آب/أغسطس الماضي، أعلن الجيش الروسي أن قوات الدفاع الجوي التابعة لجيش النظام السوري، أسقطت 22 صاروخا من أصل 24، أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية خلال غارة جوية على أهداف في سورية.

وجاءت هذه التصريحات على لسان رئيس مركز المصالح العسكري الروسي في سورية، الأدميرال فاديم كوليت، الذي قال إن "ست مقاتلات إسرائيلية استهدفت منشآت في محافظتي دمشق وحمص من المجال الجوي اللبناني في وقت متأخر، الخميس".

وجاء بيان كوليت في أعقاب التقارير حول امتعاض روسي من الهجمات الإسرائيلية في سورية مؤخرًا، وما ورد في تقارير صحافية حول مراجعة للسياسات الروسية المتعلقة بالتعامل مع الهجمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على أهداف في سورية، وذلك في أعقاب المحادثات التي انطلقت بين الجانبين، الروسي والأميركي، وإمكانية فتح قنوات مباشرة بين الطرفين لتنسيق التحركات في سورية.