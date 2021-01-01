الضابطة الجمركية تضبط 16 طن بضائع منتهية الصلاحية خلال شهر آب الماضي

رام الله / سما /

أفاد بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أن الجهاز تعامل خلال شهر آب الماضي مع (472) قضية وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة ، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بكافة أشكاله وحماية الإقتصاد الوطني ، هذا وإستمر الجهاز مع شركائه بتنفيذ الجولات التفقدية على المحال والمنشآت التجارية والصحية والخدماتية للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الصحية الخاصة بمنع إنتشار فايروس كورونا، والتأكد من سلامة وقانونية البضائع الموجودة بالأسواق .

وأشار البيان إلى أن القضايا كانت موزعة مابين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة الى القضايا المختصة بالمجال الإقتصادي والصحي والزراعي، والسلامة العامة .

وجاء في تفاصيل البيان بأن الجهاز تعامل مع :

-(303) قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين إيرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال وهي مفصلة كالتالي :

- ضبط (174) قضية ضريبية وجمركية وتحويل مكلفين للوزارة لإستكمال معاملاتهم التجارية.

- ضبط (88) قضية بضائع قادمة من إسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة.

- (34) قضية في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول لأضراره الاقتصادية وإستنزافه لخزينة الدولة .

- (7) قضايا في مجال البترول ضبط خلالها (20595) لتر محروقات مجهولة المصدر و 5 ماكنات تعبئة و 2 مضخة محروقات .

- التعامل مع (68) قضية بالتعاون مع وزارة الإقتصاد منعاً لإنتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستوطنات وهي مفصلة كالتالي:

- ضبط مايقارب (13.134)طن مواد منتهية الصلاحية وتم إتلافها

- ضبط (68.643) طن من ومواد تجميل ومواد تموينية لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية والمواد المخالفة للمواصفات والمقاييس.

- ضبط بضاعة ممنوعة من التداول عبارة عن ( 78 مكعب و 625 طلقة ) العاب نارية و ( 44 قطعة و 10 أكياس ) العاب خرز و "9" بكيت اعشاب للتنحيف .

- ضبط بضاعة مقلدة عبارة عن ( 10 رول بلاستيك و 200 قطعة رول ورق و 746 كغم قهوة وبذور دوار الشمس و 3000 كرتونة فارغة و 20 رول بلاستيك تغليف ) .

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- وفي ذات السياق تم التعامل مع (58) قضية بالتعاون مع وزارة الصحة لحماية صحة أبناء شعبنا.

- تم خلالها ضبط مايقارب (3.356) طن مواد منتهية الصلاحية وبناء على قرار جهات الإختصاص تم إتلافها.

-كما تم ضبط(621 عبوة مواد تجميل و 151 عبوة مواد جنسية و 6.9 كغم مواد جنسية مشكلة ) وجميعها بضائع غير حاصلة على التراخيص اللازمة وبضاعة ممنوعة من التداول وتم إحالة المضبوطات جميعها للوزارة لحين إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

- ضبط ( 2114 عبوة مواد تجميل و 126.5 كغم مكملات غذائية و 16 عبوة مكملات غذائية و 24 عبوة و 14 كيس ) أدوية وجميعها غير حاصلة على التراخيص اللازمة .

- (32) قضية بالتعاون مع وزارة الزراعة ودعماً للقطاع الزراعي وتشجيع المنتج المحلي منها :

- 18 قضايا لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات إستيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة .

- و14 قضية منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات إستيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة.

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-*(8) قضايا إتصالات مخالفة للقانون بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات *:

- ضبط خلالها 612 شريحة إتصالات إسرائيلية و10 أجهزة إتصال خليوية وهي ممنوعة من التداول وتم تسليم المضبوطات للوزارة لحين إستكمال الإجراءات القانونية .

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* (3) قضايا بالتعاون مع سلطة جودة البيئة* :

تم خلالها ضبط 1544 لتر زيت محروقات و 15 طن مخلفات بلاستيكية و 65 اطار سيارات مستعملة قادمة من إسرائيل وهذا مخالف للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها وتم إرجاعها الى مصدرها .

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ويؤكد البيان على الدور الهام للمواطنين في تقديمهم للبلاغات عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك ، بالإضافة لضرورة التزامهم بتعليمات السلامة والوقاية الصادرة عن وزارة الصحه للحد من إنتشار فايروس كورونا .

