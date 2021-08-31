الأسرى: الاحتلال يحتجز المعتقلة وفاء قندس بمستشفى "رمبام" بظروف قاسية

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال تحتجز الأسيرة وفاء قندس داخل مستشفى "رمبام" بظروف اعتقالية وصحية قاسية ومقلقة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الأسيرة قندس نُقلت من قسم تحقيق "الجلمة" للمستشفى قبل يومين للمرة الرابعة على التوالي، حيث تواجه وضعاً صحياً ونفسياً صعباً للغاية، وتشتكي من أوجاع حادة في الظهر بسبب معاناتها من الديسك ومن آلام في المعدة كما أن نسبة دمها منخفضة، وقد أُجريت لها اليوم عملية منظار.

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال نفذت سلسلة من الإجراءات التنكيلية بحق الأسيرة قندس، وخلال تواجدها بمركز تحقيق "الجلمة"، تعمد السجانون والمحققون إهانتها والصراخ في وجهها وشتمها، ولم تسلم من المعاملة السيئة والإهانة وهي داخل المستشفى، ويحتجزها الاحتلال داخل غرفة يحرسها ثلاثة سجانين، مقيدة اليدين والرجلين، ويسمحوا لها بالدخول إلى الحمام مرة واحدة كل 6 ساعات.

يذكر أن الأسيرة قندس اعتقلت بتاريخ 31/8/2021 أثناء مغادرتها الأراضي الفلسطينية على معبر جسر (اللنبي)، وهي من مدينة جنين وتحمل الجنسية الألمانية.