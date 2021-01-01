أرقام جعلت شباب رفح بطلا للدوري

رفح / سما /

حصد فريق شباب رفح لقب دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم هذا الموسم في قطاع غزة, وذلك للمرة الثالثة في تاريخه.

وأثبت "الزعيم" أحقيته بنيل اللقب, بعدما حقق أفضل الأرقام تقريبا بالمسابقة, كونه الأكثر فوزا بـ14 مباراة من أصل 22, بالتساوي مع اتحاد الشجاعية, ناهيك على أنه الأقل خسارة بـ3 مباريات فقط.

كما لدى شباب رفح أقوى خط دفاع, إذ لم تهتز شباكه 11 مرة فقط, بمعدل 0.5 هدف في المباراة الواحدة, ما يدلل على قوة الخط الخلفي, بجانب أنه حافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة من أصل 22.

كذلك, فإن هجوم "البطل" سجل 36 هدفا, ليحتل المركز الرابع, خلف اتحاد الشجاعية (42 هدفا), والصداقة (39 هدفا), وشباب جباليا (39 هدفا).