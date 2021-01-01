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الصحة : 7 وفيات 1923 إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة

الأحد 05 سبتمبر 2021 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 7 وفيات 1923 إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 حالات وفاة، و1923 إصابة جديدة بفايروس كورونا بعد فحص 10276 عينة مخبرية.

وقالت الصحة في تقريرها لليوم الأحد، إنها سجلت 1086 إصابة في الضفة (طولكرم 253، قلقيلية 109، نابلس 293، جنين 163، سلفيت 85، طوباس 23، رام الله والبيرة 111، ضواحي القدس 6، الخليل 31، بيت لحم 4)، و837 في قطاع غزة.

وتوزعت حالات الوفاة الجديدة بواقع 3 حالات في قطاع غزة، وحالتان في قلقيلية، وحالة في جنين، وحالة في نابلس.

ويتواجد 56 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 144 مريضًا، بينهم 12 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفايروس كورونا، قالت وزارة الصحة إن عددهم الإجمالي في الضفة وغزة بلغ 1,101,246 بينهم 467,588 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وبحسب وزارة الصحة فإن نسبة التعافي من فايروس كورونا في فلسطين بلغت 91.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #الضفة الغربية #غزة

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