معاريف : الجنود خائفون وتعليمات فتح النار مع غزة غير واضحة

القدس المحتلة / سما /

قال المعلق العسكري الإسرائيلي في صحيفة "معاريف" إن انتقاد الجيش الإسرائيلي لمقتل الجندي بارئيل شموئيلي ضمن قواعد اللعبة، ومن المشروع تفهم آلام عائلته.

وانتقد رام التأخير الكبير من رئيس أركان الجيش وقيادته ورئيس الوزراء في الاهتمام بالقضية، مبينا أنه لديهم نقص في القيادة، حيث لم يستمعوا للعائلة".

واستهجن رام الوقت الطويل الذي استغرقه القادة للرد على المزاعم ضد الجيش حول مقتل بارئيل، حيث هناك جهات تقوض صمود الدولة، ويجب أن يكون القيادة حاضرة، ولماذا يصدر رئيس الأركان مذكرة بعد أسبوعين؟ أين كان منذ أسبوعين والأجواء مشحونة، ومن منظور الجنود والضباط أنهم أناس ضعفاء مرتبطون بمؤامرة سياسية".

ولفت إلى ما يقوله الجنود: "تعليمات فتح النار لدينا غير واضحة ونحن خائفون، ويجب أن يؤخذ على محمل الجد".

وأضاف: "من الواضح أن القصة مهنية حتى في غزة، والعيوب والأخطاء لا تتعلق بإجراءات إطلاق النار، وأخطأ الجيش عدة مرات ولم يشرح الأحداث في البداية، ولم يكن من الخطأ أنه لم يصدر أي تصدريح لمدة أسبوعين".

واعتبر رام أن انتقاد الجيش أمر ضروري، ولكن يجب استخلاص الدورس منها، وليس البحث عن الجاني لإنهاء عمله.

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