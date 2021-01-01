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شاكوش والبحراوي يمثلان للتحقيق أمام نقابة الموسيقيين

الأحد 05 سبتمبر 2021 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاكوش والبحراوي يمثلان للتحقيق أمام نقابة الموسيقيين



وكالات / سما /

ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن كلا من مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي رضا البحراوي،سيمثلان الأحد، أمام لجنة التحقيقات بنقابة المهن الموسيقية.

وذلك للتحقيق معهما عما بدر منهما مؤخرا بعد خلافهما سويا.

وذكرت النقابة، أنه يتم سماع أقوال شاكوش والبحراوي فيما حدث منهم خلال الأيام الماضية، واستخدام الفن في التراشق بينهم دون النظر لقيم وأعراف وآداب المجتمع.

واعتذر البحراوي و شاكوش للجمهور عما بدر منهما مؤخرا بعد خلافهما سويا.

وقال شاكوش: حبايب قلبي أنا طالع دلوقتي أنا وأخويا النجم رضا البحراوي، مافيش أي مشاكل.

وتابع:  الحمدلله كان سوء تفاهم واتفهم غلط وأنا ورضا البحراوي إخوات، ومافيش أي مشكلة، ونعتذر لكل جمهورنا عن أي لفظ خارج.
فيما قال البحراوي: اعتذر للجمهور وحسن أخويا، دا شيطان ودخل ما بينا، واعتذر لنقابة المهن الموسيقية وهاني شاكر، أنت قدوتنا وحبيبنا، احنا آسفين.

#نقابة الموسيقيين #شاكوش #حسن شاكوش #رضا البحراوي

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