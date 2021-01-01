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تيار الاصلاح الديمقراطي يدين قمع السلطة لمرشحي قائمة المستقبل

الأحد 05 سبتمبر 2021 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيار الاصلاح الديمقراطي يدين قمع السلطة لمرشحي قائمة المستقبل



رام الله / سما /
 
ادان تيار الإصلاح الديمقراطي "ساحة الضفة الغربية" كافة أشكال التهديد والترهيب والضغوطات التي تمارسها أجهزة الرئيس محمود عباس بحق المعارضين السياسيين وخاصة مرشحي قائمة المستقبل.
وندد التيار بمنع عضو قائمة المستقبل والقيادي الفتحاوي د. بلال قزقي من السفر حارج الوطن للمشاركة في مؤتمر علمي.
وذكر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح في بيان له اليوم الراي العام الفلسطيني و المؤسسات الحقوقية أن عدداً كبيراً من مناضلي و كوادر تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح من المرشحين على قائمة المستقبل في الضفة الغربية يتعرضون يوميا لأشكال مختلفة من التضييق حيث يتم منعهم من السفر، وتعطيل أعمالهم التجارية، وفصلهم من وظائفهم الرسمية والخاصة، وقطع رواتبهم التقاعدية، وتهديدهم بالقتل.
  واكد أن ممارسات الاجهزة الامنية التي تطال قيادات و مناضلين فتحاويين ،  لن تأتي بأي جديد يغير من سوء صورة السلطة الفلسطينية لدى المواطن الفلسطيني، بل بالعكس ستزيد من الاصوات الحرة الرافضة للقمع والظلم والإعتداء على الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في القانون الأساسي.

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