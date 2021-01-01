الشرطة: 11 وفاة و1199 إصابة في 1372 حادث سير الشهر المنصرم

رام الله / سما /

قالت الشرطة، إن 11 مواطنا لقوا مصرعهم، وأصيب 1199 آخرون في حوادث سير، وقعت الشهر المنصرم في محافظات الوطن.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 1372 حادث سير نتج عنها وفاة 11 شخصا، وإصابة 1199 آخرين، وصفت إصابة 26 منهم بالخطيرة، و69 بالمتوسطة، و1104 بالبسيطة.

وأضافت ان شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 58172 مركبة وأنزلت عن الشارع 538 مركبة لا تتوفر فيها شروط السلامة العامة، وحررت 19700 مخالفة مرورية، وحجزت 1332 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 2061 مركبة غير قانونية.