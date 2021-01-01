العثور على جثة مواطن داخل منزل في حلحول

رام الله / سما /

​قالت مصادر أمنية، انه تم العثور على جثة مواطن داخل منزل في مدينة حلحول، وقد باشرت النيابة العامة والشرطة التحقيق في الواقعة.

واضافت المصادر بأن المتوفي ابراهيم حسين عبد ابو تحفة 39 عاما يعمل موظفا في قسم الصحة ببلدية حلحول، من سكان مدينة يطا، ولديه زوجة واولاد في يطا، وقد استأجر منزلا في حلحول يعيش فيه لوحده، لمتابعة عمله هناك.

وتابعت المصادر، وقبل ظهر اليوم، قام صاحب البناية التي يسكن فيها المتوفي ابو تحفه، بابلاغ الشرطة بعد ان شم رائحة غريبة تنبعث من المنزل، وقد باشرت النيابة والشرطة التحقيق في ذلك.

واشارت المصادر ، الى ان المتوفي لم يصل لمكان عمله منذ الأربعاء الماضي.