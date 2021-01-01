  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العثور على جثة مواطن داخل منزل في حلحول

الأحد 05 سبتمبر 2021 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة مواطن داخل منزل في حلحول



رام الله / سما /

​قالت مصادر أمنية، انه تم العثور على جثة مواطن داخل منزل في مدينة حلحول، وقد باشرت النيابة العامة والشرطة التحقيق في الواقعة.

واضافت المصادر بأن المتوفي ابراهيم حسين عبد ابو تحفة 39 عاما يعمل موظفا في قسم الصحة ببلدية حلحول، من سكان مدينة يطا، ولديه زوجة واولاد في يطا، وقد استأجر منزلا في حلحول يعيش فيه لوحده، لمتابعة عمله هناك.

وتابعت المصادر، وقبل ظهر اليوم، قام صاحب البناية التي يسكن فيها المتوفي ابو تحفه، بابلاغ الشرطة بعد ان شم رائحة غريبة تنبعث من المنزل، وقد باشرت النيابة والشرطة التحقيق في ذلك.

واشارت المصادر ، الى ان المتوفي لم يصل لمكان عمله منذ الأربعاء الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

طالبان تعيد رسم الخريطة الإقليمية.. أين تقع إسرائيل؟

تنويه أمني عاجل لسكان قطاع غزة …

تقدير اسرائيلي: عباس وقع في "شرك" سياسة بينيت ووعود بايدن

"واتساب" يودع للأبد ملايين الهواتف بعد هذا التاريخ

التسهيلات الإسرائيلية في ظل الاشتباك الحدودي تثير توجس الغزيين

الاحتلال يقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم لثلاثة أيام

خطة "جسر لندن" .. تفاصيل "مثيرة" حول إعلان وفاة الملكة ودفنها

الأخبار الرئيسية

خلال الموجة الحالية .. وفاة 9 نساء حوامل بغزة بسبب "كورونا"

الصحة : 3 وفيات و837 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: مراكز كورونا اوشكت على الامتلاء والمدارس بؤر تفش للفيروس

جيش الإحتلال يتأهب للتصعيد مع غزة : تعزيز قوات الجيش على الحدود و القبة الحديدية

مسؤول إسرائيلي : التصعيد آتٍ ولن تصمد الأوضاع الحالية أكثر من أربعة أسابيع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية