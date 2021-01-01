طالع .. الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الاثنين

نشرت الهيئة العامة للعمابر والحدود، في وزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (6 سبتمبر).

وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة والخامسة والسادسة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/29).

وشددت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، بالإضافة إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتذكير رابط كشف (2021/29): اضغط هنا



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