  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طالع .. الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الاثنين

الأحد 05 سبتمبر 2021 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع .. الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الاثنين



نشرت الهيئة العامة للعمابر والحدود، في وزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (6 سبتمبر).

وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة والخامسة والسادسة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/29).

وشددت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، بالإضافة إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتذكير رابط كشف (2021/29): اضغط هنا

 للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

الأكثر قراءة اليوم

طالبان تعيد رسم الخريطة الإقليمية.. أين تقع إسرائيل؟

تنويه أمني عاجل لسكان قطاع غزة …

تقدير اسرائيلي: عباس وقع في "شرك" سياسة بينيت ووعود بايدن

"واتساب" يودع للأبد ملايين الهواتف بعد هذا التاريخ

التسهيلات الإسرائيلية في ظل الاشتباك الحدودي تثير توجس الغزيين

الاحتلال يقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم لثلاثة أيام

خطة "جسر لندن" .. تفاصيل "مثيرة" حول إعلان وفاة الملكة ودفنها

الأخبار الرئيسية

خلال الموجة الحالية .. وفاة 9 نساء حوامل بغزة بسبب "كورونا"

الصحة : 3 وفيات و837 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: مراكز كورونا اوشكت على الامتلاء والمدارس بؤر تفش للفيروس

جيش الإحتلال يتأهب للتصعيد مع غزة : تعزيز قوات الجيش على الحدود و القبة الحديدية

مسؤول إسرائيلي : التصعيد آتٍ ولن تصمد الأوضاع الحالية أكثر من أربعة أسابيع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية