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خلال الموجة الحالية .. وفاة 9 نساء حوامل بغزة بسبب "كورونا"

الأحد 05 سبتمبر 2021 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال الموجة الحالية .. وفاة 9 نساء حوامل بغزة بسبب "كورونا"



غزة / سما /

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن هناك ارتفاع ملحوظ لعدد الوفيات في صفوف النساء الحوامل جراء إصابتهن بفيروس كوورنا في قطاع غزة.

وذكر مدير دائرة مكافحة العدوى بالوزارة رامي العبادلة، أن الموجة الحالية من كورونا شهدت وفاة 9 نساء حوامل في القطاع، وهذا "لم نشهده في الموجات السابقة".

وتابع "العبادلة" في تصريحات إذاعية، أن أصحاب المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة، هم أكثر الناس احتياجاً لتناول اللقاح لأنهم يتعرضون للمخاطر والدخول للمستشفيات.

وجاء في حديثه، "أن الالتزام بإجراءات السلامة وتلقي اللقاح المضاد للفيروس، هو السبيل الوحيد لعدم خسارة الأفراد، وعلى الجميع المساهمة في هذا الأمر".

وأشار إلى أن هناك إقبال متزايد على تلقي اللقاح في قطاع غزة، وهذا يُعطي تفاؤلًا بأن تفوق نسبة المطعمين الـ 80% من إجمالي السكان.

ونبّه أن اللقاح يحتاج لمرور 14 يوماً بعد تلقي الجرعة الثانية ليكون الشخص محصناً من التعرض للإصابة.

وأوضح أن تأجيل تطعيم الفئة العمرية التي تقل عن 30 عاماً، إلى موعد يُحدد لاحقًا، جاء من أجل توفير ظروف ملائمة أثناء تلقي اللقاح والتخفيف من الازدحام.

#فيروس كورونا #كورونا في غزة #النساء الحوامل #غزة

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