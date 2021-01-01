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الذاكرة تخون بايدن مرة أخرى والسبب هذه المرة أغنية شعبية يهودية

الأحد 05 سبتمبر 2021 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الذاكرة تخون بايدن مرة أخرى والسبب هذه المرة أغنية شعبية يهودية



وكالات

أثار حديث الرئيس الأمريكي عن الأغنية الشعبية التي يتغنى بها اليهود خلال أعيادهم، انتقادات وتشكيكا في مدى قدراته الذهنية.

وقد حاول بايدن استحضار عنوان هذه الأغنية اليهودية الشعبية التي يتغنى بها اليهود خلال بعض الأعياد "هافا ناجيلا"، لكنه لم يستطع.

وقال بايدن "الآن خيبتني ذاكرتي. ما الأغنية التي يغنونها (اليهود) عندما يجلسون على الكراسي في الطابق العلوي؟".

وليست هذه المرة الأولى التي تخون فيها الذاكرة بايدن ولا يستطيع فيها استحضار معلومة أو واقعة.

هذا وقد كان منافسه الجمهوري في الانتخابات السابقة، دونالد ترامب، ينتقده في هذا المجال، وأطلق عليه لقب "جو النائم".

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