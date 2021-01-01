المنتخب الوطني يبحث عن الفوز أمام بنغلاديش

رام الله / سما /

يبحث منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عن الفوز، عندما يلاقي مساء يوم اليوم الأحد، منتخب بنغلاديش في البطولة الدولية المقامة في قيرغيزستان.

وتعرض منتخبنا الذي يشارك في البطولة استعدادا لبطولتي كأس العرب والتصفيات الآسيوية، بتشكيلة أغلبها من اللاعبين المحليين، للخسارة في اللقاء الأول أمام المستضيف منتخب قيرغيزستان بهدف دون رد، ويبحث غدا عن تحقيق فوز شرفي أمام منتخب بنغلاديش.

ولم يقدم لاعبو منتخبنا الوطني في اللقاء الأول الأداء المقنع أمام منتخب عادي، في ظل اعتماد المدرب على لاعبين أغلبهم من المحليين، والغيابات العديدة في صفوفه أبرزهم النجم عدي الدباغ المحترف في الدوري البرتغالي مع نادي أروكا، ومحمد باسم.

وحقق منتخبنا الانتصارات في أغلب المباريات التي لعبها في السابق مع منتخب بنغلاديش، ولم يخسر، وتعادل في لقاء واحد، وسجل مهاجمونا ثمانية اهداف.