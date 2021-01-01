"نمر" كولومبيا يعود للدوري الإسباني!

وكالات / سما /

عاد المهاجم الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو إلى الدوري الإسباني هذا الصيف، في صفقة انتقال حر.

وأعلن نادي رايو فاليكانو الإسباني التعاقد مع فالكاو، عبر بيان رسمي، مدة موسم واحد فقط قابل للتمديد.

وبذلك، يخوض "النمر" الكولومبي تاسع تجربة بالمستوى الاحترافي في عالم كرة القدم، والسابعة في قارة أوروبا.

وسبق للاعب المخضرم، تمثيل عدة أندية أبرزها أتلتيكو مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.

وبدأت مسيرة فالكاو مع نادي لانسيروس بوياكا الكولومبي، وانتقل منه إلى ريفر بليت الأرجنتيني، قبل أن يخوض أول تجربة احترافية في أوروبا مع بورتو البرتغالي.

وشهد بورتو توهج فالكاو وخطف الأنظار بشدة، لينضم إلى أتلتيكو مدريد ثم موناكو الفرنسي، قبل تجربتي "البريميرليغ", ثم غلطة سراي التركي.

وخاض رايو فاليكانو 3 مباريات في الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2021-2022، حقق فوزا وحيدا وخسر مرتين، ويحتل المركز العاشر في جدول الترتيب.