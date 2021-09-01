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شاهد.. انطلاق المعسكر التدريبي للناشئين بكرة الطاولة

الأحد 05 سبتمبر 2021 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. انطلاق المعسكر التدريبي للناشئين بكرة الطاولة



غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة في المحافظات الجنوبية, انطلاق المعسكر التدريبي الأول للناشئين "on line", بإشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وأكد اتحاد الطاولة, أن لجنة التطوير والتدريب تشرف على المعسكر, المكون من 4 لقاءات, إذ جرى الأول بين الخبير الدولي محمد العتوم من الإتحاد الدولي للعبة, والمدربين من المحافظات الجنوبية، لوضع الترتيبات والتجهيزات من أجل تنفيذ المعسكر بشكل جيد.

أما اللقاء الثاني, فأشرف عليه العتوم من خلال الاتصال المرئي, ما انعكس بشكل إيجابي على المدربين والناشئين من كلا الجنسين.

يشار إلى أنه يتواجد في المعسكر مدربين أكفاء من اتحاد اللعبة وهم محمد مهد, وعبد الله السقا, وأسعد إرحيم, وأحمد الداية, ونائل سمارة.

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#كرة الطاولة #معسكر تدريبي #الناشئين

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